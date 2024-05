Le pronostic de Hein Vanhaezebrouck avant Standard - Gand : "La rencontre commencera... mais est-ce qu'elle ira à son terme ?"

La Gantoise n'a pas prévu de terminer ses Europe Play-Offs en roue libre. Les Buffalos iront au Standard pour prendre les trois points et selon Hein Vanhaezebrouck, aucun doute : la rencontre se jouera.

Beaucoup de regards seront encore tournés vers Sclessin, ce week-end. Du côté du Standard, la situation est connue et, si la rencontre débutera bien ce samedi soir, la situation autour du club risque encore de provoquer quelques surprises dans la composition d'Ivan Leko.

Mais, côté Buffalo, cette rencontre est aussi importante, mine de rien. La Gantoise a déjà remporté les Europe Play-Offs et doit se préparer pour son barrage européen. Un déplacement chez un Standard démobilisé, mais qui voudra au moins s'imposer une dernière fois devant ses supporters, représente une bonne préparation.

"Nous devons rester concentrés chaque jour et garder à l'esprit que nous avons encore un match très important qui va arriver. Vous pouvez considérer les autres matchs comme une préparation, mais il ne faut pas croire qu'ils vont se dérouler facilement, et qu'on aura plus qu'à appuyer sur l'interrupteur lors du barrage" lançait Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse, vendredi.

La Gantoise s'attend à jouer au Standard, ce samedi

"Je pense que la performance à Louvain ne peut pas être qualifiée de décompression. Vous savez qu'il n'est pas garanti de tout miser sur un seul match. L'Antwerp a perdu la finale de la Coupe de cette manière. Après une longue saison de pression, il n'est parfois pas illogique de craquer."

La pression sera aussi mise par les supporters du Standard, qui n'ont pas prévu de lâcher la grappe de 777 Partners avant que le propriétaire américain ne quitte les bords de Meuse. "Je suis curieux de voir si le match se déroulera. Normalement, les matchs entre le Standard et La Gantoise sont toujours intéressants, et les fans du Standard sont toujours passionnés. Parfois un petit peu de trop, mais c'est aussi ce qui est génial" commentait Pieter Gerkens.

Selon Hein Vanhaezebrouck, il n'y a aucun doute. La rencontre entre le Standard et Gand commencera. "De là à vous dire si elle ira à son terme..." a conclu le T1 de Gand, conscient qu'il ne faudrait pas grand-chose aux supporters du Matricule 16 pour se faire remarquer.