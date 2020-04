🎥 Neuer en état de grâce, le gros loupé de Ramos: une séance de tirs au but restée dans les mémoires

Vendredi, on revenait sur le quadrupl√© de Robert Lewandowski contre le Real, en demi-finale de la Ligue des Champions. Une autre demi-finale retour m√©morable c√©l√®bre ce samedi son huiti√®me anniversaire. Avec le Real √† nouveau dans le r√īle de la victime, mais cette fois, c'est le Bayern qui avait terrass√© le g√©ant madri

Avec un gardien dans la peau du héros: Manuel Neuer. Le portier allemand disputait, à l'époque, sa toute première saison entre les perches bavaroises et il avait déjà mis un point d'honneur à se faire un nom en Bavière: en enchaînant 11 rencontres sans encaisser et en s'offrant un record de la légende Oliver Kahn dès ses premiers mois à Munich.

Fin avril, Manuel Neuer est déjà l'un des chouchou des supporters bavarois, mais sa prestation va encore accroître sa cote de popularité. Le Bayern s'est imposé 2-1 à l'aller, mais le Real répond dans son antre grâce à Cristiano Ronaldo (2-1).

Le Bayern qualifié, avant une fin de saison catastrophique

Les deux équipes se retrouvent aux tirs au but pour une séance marquée surtout par les deux gardiens. En grande forme, Manuel Neuer dégoûte Cristiano Ronaldo et Kaka, mais Iker Casillas lui répond en détournant les envois de Toni Kroos et de Philip Lahm. C'est finalement... Sergio Ramos qui va offrir la balle de match au Bayern, en envoyant son penalty dans les nuages. Dans la foulée, Bastian Schweinsteiger termine le travail et envoie les Allemands en finale.

Une qualification qui ne va pourtant pas porter chance aux Bavarois: le Bayern laisse ensuite filer le titre, puis perd la finale de la Coupe d'Allemagne et la finale de la Ligue des Champions, dans son stade, contre Chelsea... aux tirs au but.