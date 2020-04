La Premier League fixe une date de reprise souhaitée

La Premier League tient absolument à reprendre et terminer sa saison, et le gouvernement presse les instances footballistiques à se décider.

Le Secrétaire du Département britannique du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport Oliver Dowden a expliqué à Skysports avoir discuté avec les instances de la Premier League et l'affirme : l'objectif est de reprendre le football "le plus vite possible". Avec une date en ligne de mire, qui sera discutée cette semaine par les 20 clubs de Premier League (en visio-conférence) : une reprise pour le mois de juin.

Les mesures sanitaires devront être satisfaisantes avant d'être avalisées par le gouvernement qui, de son côté, espère que des décisions seront prises rapidement. Une chose est certaine : il y a unanimité en Premier League pour que l'intégralité des rencontres de la saison 2019-2020 ait lieu.