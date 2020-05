City-Lommel: le mariage est officialisé!

L'information avait été lancée la semaine dernière, après que le club limbourgeois ait obtenu sa licence professionnelle, elle est désormais confirmée par Manchester City. Le City Football Group a racheté Lommel.

Nous sommes excités à l'idée d'accueillir Lommel dans notre groupe", précise le PDG du City Football Group. "La Belgique est l'une des meilleures nations du football européen comment le démontrent les succès de son équipe nationale et le développement de joueurs de classes mondiale, dont des joueurs que nous connaissons très très bien comme Vincent Kompany et Kevin De Bruyne."

Welcome to the CFG family, Lommel SK! 👋



INFO: https://t.co/CFV8XjoFyd pic.twitter.com/p3Lbk4sg40