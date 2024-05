Mehdi Bayat a-t-il promis quelque chose à ses joueurs ? "On veut marcher sur ces Playdowns"

Charleroi domine les "Playoffs 3", ou Playdowns, comme son statut le requérait. Il ne faut pas s'attendre à voir les Zèbres lever le pied pour leur dernier match contre Courtrai.

C'était la grande question : comment le Sporting Charleroi allait-il aborder ce déplacement au RWDM, maintenant que les Zèbres étaient assurés de rester en D1A ? La réponse a été rapidement connue. Charleroi n'a pas forcé son football, mais a semblé la tête et les épaules au-dessus du RWDM, et n'a pas retenu ses coups au moment fatidique.

Aucune polémique, donc : Charleroi prend son rôle d'arbitre très à coeur. "On prend du plaisir sur le terrain, on se connaît de mieux en mieux et on a un objectif", déclare Etienne Camara, l'une des recrues hivernales les plus en vue, après la rencontre.

Le rôle de Rik De Mil

Cet objectif, c'est de prouver que le Sporting n'a rien à faire en Playdowns. "On veut aller jusqu'au bout dans ces Playdowns, et aller chercher la victoire contre Courtrai, histoire aussi de préparer la saison prochaine. Nous sommes des vainqueurs", assure Camara.

© photonews

Mehdi Bayat aurait, selon certaines sources, promis une prime si Charleroi gagnait les deux derniers matchs de ce mini-championnat. "Nous devons montrer que nous sommes capables de marcher sur ces Playdowns", confirme Etienne Camara. "Concernant sa promesse, je n'en sais rien, on va tout gagner et puis, on verra (sourire).

Le médian français, arrivé de l'Udinese, souligne également à quel point Rik De Mil a installé une dynamique positive. "Le changement de coach nous a fait le plus grand bienn. Il y a plus de discipline, on met des choses en place et on réussit à les reproduire en match", se réjouit Camara. "De mon côté, j'enchaîne les matchs, je connais mieux mes équipiers et le coach a vraiment donné un nouveau souffle à l'équipe pour aller chercher les résultats".