🎥 Il y a cinq ans, Vincent Kompany terrorisait la lucarne de Kasper Schmeichel et entrait encore plus dans la légende de Manchester City

En Angleterre, Vincent Kompany est une légende. Peut-être encore plus qu'en Belgique. Le passage du Diable Rouge à Manchester City n'a laissé personne insensible.

Arrivé en 2008, au tout début de la nouvelle ère des Skyblues, "Vince The Prince" a disputé plus de 350 matchs pour le compte de City, dont une majorité dans la peau du capitaine.

Sur le départ, en 2019, il se bat une dernière fois pour le titre. Manchester City était en train de perdre des points décisifs contre Leicester City... quand soudain, Vincent Kompany.

Une frappe sortie de nulle part, qui avait terrorisé la lucarne d'un certain Kasper Schmeichel. L'interview de Pep Guardiola après le match, dans laquelle il dira qu'il a prié pour que Kompany ne frappe pas, mais passe la balle, restera mythique.

De la plus belle des manières, en héros, Vincent Kompany remportait sa quatrième Premier League. Il compte également deux FA Cup, quatre EFL Cup, deux Supercoupe d'Angleterre... et deux titres de champion de Belgique, avec Anderlecht. Une sacrée carrière.

When @ManCity looked set to drop points in the #PL title race...



...Up stepped Vincent Kompany#GoalOfTheDay pic.twitter.com/LpNk5fDdM6