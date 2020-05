Il y a quelques jours, Christian Seifert, le président de la Ligue allemande football, expliquait que la Bundesliga pourrait être à nouveau suspendue en cas d'aggravation de la pandémie de coronavirus.

L'ailier français de Fribourg, Jonathan Schmid (29 ans, 24 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison) craint que le championnat allemand ne soit iobligé d'être interrompu à nouveau.

"La Bundesliga est en sursis. On en a tous conscience. Il reste encore neuf journées. Commençons par jouer ce week-end. On va déjà voir comment ça se passe. Si de nouveaux cas viennent à apparaître dans les clubs, je pense que la saison sera définitivement terminée. Tant qu'il n'y aura ni traitement efficace ni vaccin, il va falloir apprendre à vivre avec un virus toujours actif", a confié Schmid dans Le Parisien, avant d'aborder le thème des célébrations.

"On y réfléchit. Un but, c'est une explosion, un moment de partage avec ses équipiers. Là, il n'y aura pas grand-chose à faire si ce n'est se replacer dans sa moitié de terrain et attendre le coup de sifflet de l'arbitre."