Rechute pour un cadre, coup dur pour l'Union avant le match crucial à l'Antwerp

Le cas Loïc Lapoussin devient-il inquiétant à l'Union Saint-Gilloise ? L'ailier malgache avait manqué le derby en déplacement au Lotto Park, le 14 avril dernier. Alexander Blessin restait prudent avant la réception du Club de Bruges, mais Lapoussin avait finalement fait son retour.

Aujourd'hui, et alors que Loïc Lapoussin avait disputé l'intégralité de la rencontre précédente, mauvaise surprise : le revoilà absent du groupe pour le déplacement à l'Antwerp.

On ignore s'il s'agit d'une nouvelle blessure ou d'une rechute, d'autant que certaines sources parlaient également de soucis disciplinaires en interne. Mais Blessin n'avait certainement pas besoin de cela avant l'un des matchs les plus importants de la saison.

Loïc Lapoussin a disputé 44 matchs cette saison, pour 6 buts et 7 passes décisives. En son absence, c'est habituellement Henok Teklab qui le remplace. L'ailier allemand peine cependant à convaincre, avec 2 assists (aucun but) en 24 matchs cette saison.

