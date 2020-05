🎥 Le Bayer cartonne et se rapproche du podium

Le Bayer Leverkusen reprend par une victoire tranquille et reste dans le sillage du podium en Bundesliga. Les affaires se compliquent en revanche sérieusement pour le Werder dans le bas de classement.

C'est un duel des extrêmes qui clôturait le week-end de reprise en Bundesliga. Un match qui a débuté avec quelques surprises dans les compositions et notamment la présence du jeune Florian Wirtz dans le onze du Bayer Leverkusen. L'international allemand U17 allemand, qui vient tout juste de souffler sa 17e bougie, devient du même coup le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga (derrière Nuri Sahin et Yann Aurel Bisseck).

Et si cette rencontre, elle s'est finalement emballée aux alentours de la demi-heure. Grâce, entre autre au buteur du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, auteur d'un doublé en cinq minutes, alors que Theodor Gebre Selassie avait égalisé entre temps.

Le Werder au bord du gouffre

Mené, le Werder n'a jamais trouvé les ressources pour réagir et c'est finalement Mitchell Weiser qui a enfoncé le clou à l'heure de jeu sur un nouvel assist, le deuxième de la soirée, du jeune Moussa Diaby. Kerem Demirbay a lui aussi profité de la soirée pour soigner ses stats et fixer le score dans le dernier quart d'heure (1-4).

Bonne opération donc pour le Bayer qui, avec 50 unités, revient à un petit point de la quatrième place de Leipzig. Avec neuf points de retard sur le premier non-relégable, et malgré un match de retard, le Werder, qui n'a plus gagné depuis le mois de décembre en championnat, semble de plus en plus condamné à retourner en Bundesliga.2,