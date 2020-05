Liga : Bientôt des matchs tous les jours ?

Arrêté en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat espagnol pourrait reprendre à la fin du mois de juin.

Afin de respecter la date butoir du 29 juillet imposée par l’UEFA, les dirigeants espagnols sont prêts à mettre en place un plan ambitieux. Il existerait un accord entre la Ligue et la Fédération pour une reprise lors de la seconde quinzaine du mois de juin et il pourrait bien y avoir des matchs tous les jours, comme l'affirme AS.

Et ce même le lundi, alors que le président de la RFEF, Luis Rubiales, avait promis de ne plus autoriser la moindre rencontre ce jour-là. Le tout bien évidemment à huis clos avec des règles d’hygiène en vigueur.

Il serait question de disputer deux journées par semaine durant un peu plus d’un mois avec, de préférence, une période de repos de minimum 72 heures entre deux matchs les joueurs des 20 équipes concernées. Les horaires des parties seraient d’ailleurs modifiés puisqu’il est question de les organiser entre 18h et 23h, alors que certaines rencontres avaient jusqu’ici lieu à 13h.