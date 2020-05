Cinq ans après son départ, Casillas s'avance : "Je reviendrai au Real"

Une véritable légende qui aura en tout disputé 725 matchs pour la Maison Blanche et 167 pour la sélection nationale espagnole. En juillet 2015 le portier décidait de quitter le Real Madrid pour la première fois de sa carrière. 156 matchs avec le FC Porto plus tard, Iker Casillas n'a pas encore officiellement raccroché les crampons, même s'il reste souvent blessé ces derniers temps.

Ce samedi est donc une date anniversaire pour le gardien espagnol qui disputait il y a cinq ans jour pour jour sa dernière rencontre pour le Real. Pour marquer le coup, Iker Casillas a partagé une promesse aux supporters madrilènes sur son compte Twitter : "Un jour, je reviendrai" accompagnée d'une photo du dernier match en question. Le 17 février, Casillas avait également indiqué qu'il se verrait bien candidat à la présidence de la Fédération espagnole.

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux