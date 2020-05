Estimé à 3,478 milliards d'euros, le Real Madrid est toujours le club le mieux évalué

Le cabinet de conseil KPMG a publié son rapport annuel à propos de la valeur marchande totale estimée des plus gands clubs.

"The European Elite 2020" rapporte que le Real Madrid est toujours le club le mieux évalué dans le monde. Le club a une valeur marchande estimée à 3,478 milliards d'euros. Une somme à laquelle contribuent Eden Hazard, le joueur madrilène ayant la plus haute valeur monétaire (actuellement 80 millions d'euros), et Thibaut Courtois.

Derrière le Real Madrid on retrouve Manchester United et Barcelone, également estimés à plus de 3 milliards d'euros. Complètent le top 10 de ce rapport composés de chiffres affolants le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, PSG et Arsenal. Aucun club belge ne figure dans le top 32.