🎥 Sans surprise, voici l'homme de la semaine en Bundesliga

La 28e journée du championnat d'Allemagne, qui s'est déroulée mardi et mercredi, restera sans doute comme un moment clé de la course au titre. En difficulté en début de saison, le Bayern voit désormais s'ouvrir une voie royale vers un 30e sacre de champion d'Allemagne, qui serait aussi le huitième consécutif pour l'ogre bavarois.

Et c'est en grande partie à Joshua Kimmich que le Bayern doit cette avance de sept points sur le Borussia Dortmund. Dans un choc assez équilibré entre les deux grands d'Allemagne, le médian a délivré une véritable splendeur pour offrir la victoire au leader. Un but qui permet à l'international allemand d'être élu homme de la semaine par la Bundesliga.

Kimmich's Klassiker 🍺



Bayern's match-winner takes home our Man of the Matchday award 🏆 pic.twitter.com/oIshEt92wr