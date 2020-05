🎥 Feu d'artifice offensif pour Dortmund et Hazard qui se rassurent

Le Borussia Dortmund devait se relever de la défaite subie face à l'ogre du Bayern en milieu de semaine. Une mi-temps aura été suffisante pour prendre les trois points sur la pelouse de la lanterne rouge.

Les derniers jours ont été compliqués pour le Borussia Dortmund. Le titre s'est envolé suite à la défaite contre Munich et la position de Lucien Favre a été fragilisée par les observateurs, avant d'être stabilisée par la direction du club de la Rhür.

Un déplacement à Parderborn, lanterne rouge, était la rencontre idéale pour relancer la machine, même sans Haaland (blessé) et Witsel (sur le banc). La première période a été compliquée, Paderborn ayant décidé à ne pas ouvrir les espaces. Seul Guerreiro a su se créer une belle occasion à la demi-heure de jeu, même si Hazard était bien en jambes, repositionné en pointe.

Le deuxième acte a été bien plus prolifique et c'est Hazard qui débloque la situation avec un but de renard des surfaces (54', 0-1). Dans la foulé, Sancho prouve qu'il est bien de retour en doublant la marque (57', 0-2). Terminée la rencontre? Pas tout à fait et ce grâce à l'arbitre de la rencontre qui offre un penalty aux locaux suite à une pseudo faute de main de Can. Hünemeier ne se pose pas la moindre question au moment de réduire la marque (72', 1-2).

GOAL | Haaland n’est pas là pour marquer ? Thorgan s’en charge ! 🎯🇧🇪 #SCPBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/fsD9El01ik — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 31, 2020

Mais les hommes de Lucien Favre vont avoir le bon goût de tuer à nouveau le match, grâce à Jardon Sancho qui ajuste du gauche le gardien adverse (74', 1-3). C'est Hachimi, Schmelzer et Sancho à nouveau qui vont se charger de donner au score son allure définitive dans les dernières minutes (85', 90' et 91', 1-4, 1-5 et 1-6).

Dortmund se remet donc dans le sens de la marche avant de se déplacer sur la pelouse de l'équipe en forme du moment, le Hertha Berlin.