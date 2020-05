Un talent anglais a refusé le Real Madrid ... parce qu'il "n'aime pas" Sergio Ramos

Certaines décisions se font visiblement encore avec le coeur dans le football moderne : Harvey Elliott, 17 ans et grand talent anglais, a refusé le Real Madrid ... parce qu'il n'apprécie pas le capitaine merengue !

Harvey Elliott (17 ans) a rejoint Liverpool l'été passé. Plus jeune joueur de l'histoire à avoir évolué en Premier League, sous les couleurs de Fulham, le talentueux ailier anglais aurait cependant pu rejoindre le Real Madrid : une approche avait été faite par le club espagnol, et Elliott aurait pu rencontrer Sergio Ramos, le capitaine du Real. Mais d'après The Athletic, la réponse d'Elliott aurait été claire : "Non merci, je ne l'aime pas après ce qu'il a fait à Mohamed Salah".

Harvey Elliott, grand supporter de Liverpool depuis l'enfance, était au stade lors de la finale de la Ligue des Champions en 2018, à Kiev ... et a donc vu le traitement infligé par Ramos à Salah, sorti blessé. De quoi faire capoter un transfert un an plus tard, Elliott rejoignant son club de coeur à la place !