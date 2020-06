2079 jours d'attente: comment Axel Witsel a libéré Marcel Schmelzer!

Un bon week-end pour le Borussia, un week-end savoureux pour Marcel Schmelzer.

Sans pitité, le Borussia Dortmund a écœuré la lanterne rouge, Paderborn, dimanche après-midi. Avec deux Belges dans les rôles majeurs: un assist et un but pour Thorgan Hazard, un assist pour Axel Witsel.

Mais le statut de héros du week-end, c'est à Marcel Schmelzer qu'il revient. Monté au jeu à dix minutes du terme, le latéral gauche, qui a vécu une saison compliquée, en a profité pour se soulager d'un certain poids en concrétisant la passe décisive d'Axel Witsel pour trouver le chemin des filets.

Un petit événement pour l'Allemand qui n'avait plus marqué le moindre but depuis près de sept ans (2079 jours) et qui avait déjà servi Jadon Sancho sur le quatrième but. Un assist et un but dans le même match? C'est une grande première pour Marcel Schmelzer sous les couleurs du Borussia, qu'il défend, au plus haut niveau, depuis 12 ans.