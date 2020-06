Schalke 04 stoppe sa série de défaites, mais ne décolle pas face à l'Union Berlin

Après quatre défaites consécutives, Schalke 04 se retrouvait dans une situation dramatique, loin du top 6 et des places européennes de Bundesliga. Le club de Benito Raman, titulaire, devait absolument aller chercher quelque chose sur le terrain de l'Union Berlin, qui lutte pour son maintien. Et si les Konigsblauen ont bel et bien stoppé l'hémorragie, ils n'ont pu faire mieux qu'un partage (1-1) dans la capitale allemande. C'est le 12e match consécutif sans victoire en Bundesliga pour Schalke 04.

Le score était déjà acquis à la pause, après que l'Union ait ouvert le score à la 11e via Robert Andrich, auquel a répondu Jonjoe Kenny à la 28e minute. Raman était titulaire mais est sorti à la 60e minute après un match compliqué. Schalke 04 est désormais 10e de Bundesliga avec 38 points, tandis que l'Union Berlin dépasse Augsbourg et passe 14e avec 32 unités.

