Watford prolonge un pilier de Premier League pour deux saisons

Ben Foster (37 ans) a signé une prolongation de deux saisons supplémentaires avec Watford, a annoncé le club de Christian Kabasele ce mardi. L'ex-international anglais (8 sélections) est revenu à Watford en 2018, après y avoir déjà évolué entre 2005 et 2007, prêté par Manchester United. Foster restera chez les Red Devils jusqu'en 2010 en tant que second gardien, disputant 23 rencontres. Il gardera ensuite les cages de Birmingham City et West Bromwich Albion de 2010 à 2018.

✍️ Goalkeeper @BenFoster has agreed a new two-year deal with #watfordfc. A @premierleague ever-present this season, the 37-year-old has made nearly 150 appearances in two spells with us. pic.twitter.com/FXnLPUhsXw