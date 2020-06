🎥 Kevin De Bruyne et Guardiola soutiennent le mouvement "Black Lives Matter"

Manchester City va reprendre la compétition ce mercredi avec la réception d'Arsenal. Les Citizens en profitent pour soutenir la lutte contre le racisme.

Dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux, c'est tout le club de Manchester City (Guardiola et De Bruyne en tête) qui soutiennent la lutte contre le racisme.

Sterling, Jones et Mahrez ont aussi pris la parole dans cette vidéo: "Au nom de toutes les personnes de City, je peux vous assurer que nous formons un front uni contre le racisme", a débuté l'attaquant international anglais, engagé depuis longtemps dans la lutte contre la racisme. "Travaillons ensemble pour un avenir meilleur et plus égal", a ensuite dit le Diable Rouge.

Manchester City, qui nepense plus au titre de champion cette saison, recevra Arsenal ce mercredi soir à 21h15.