Karim Benzema détrône Ferenc Puskas au classement des buteurs madrilènes

Le doublé de Karim Benzema lui a permis d'égaler, puis de dépasser le "Major Galopant" au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid.

L'histoire retiendra qu'Eden Hazard était à l'assist sur le 242e but de Karim Benzema pour le Real Madrid : le Français en profite alors pour ouvrir le score face au FC Valence ce jeudi soir mais surtout pour égaler une légende, Ferenc Puskas, 5e meilleur buteur de l'histoire du club (1958-1966).

Mais Benzema n'aura besoin de personne pour ensuite tuer le match d'un enchaînement somptueux, plantant sa 243e rose et dépassant cette fois le légendaire international hongrois, finaliste du Mondial 1954 et surnommé "le Major Galopant". Le Real Madrid l'emporte 3-0 et devant Karim Benzema ne se trouvent plus que quatre autres légendes : Santillana (290 buts), Alfredo Di Stefano (307), Raùl (323) et, bien sûr, Cristiano Ronaldo (450).