Le rôle important de Timmy Simons dans la carrière de Dries Mertens : "Il m'a convaincu de l'acheter"

Fraîchement couronné meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Dries Mertens avait rejoint son club actuel en 2013 en provenance du PSV.

Marcel Brands, actuellement directeur sportif à Everton, occupait le même poste au PSV à l'époque et avait négocié le transfert de Dries Mertens d'Utrecht vers le PSV : "J'avais un doute étant donné sa condition physique", a confié Brands dans le Dagblad Eindhovens.

Mais c'est un autre ancien joueur du PSV qui a eu une grande influence sur le transfert après avoir insisté : "J'en avais discuté avec Timmy Simons vu qu'il connaissait Dries de l'équipe nationale. Il m'a conseillé de le transférer. De tels conseils sont très importants dans le football et peuvent vous aider à prendre des décisions clé", avoue Brands.

Ainsi, Mertens est passé d'Utrecht au PSV pour 8,5 millions d'euros et deux ans plus tard, il signait au Napoli pour 10 millions d'euros après deux grosses saison à Eindhoven : "L'offre de Naples était la bienvenue compte tenu de la situation financière. Au même poste, nous avions aussi Memphis Depay qui frappait à la porte de l'équipe première et nous ne pouvions plus le laisser sur le banc", se souvient le Néerlandais.