OFFICIEL: Manchester United prolonge un jeune du cru

Scott McTominay n'a connu qu'un seul joueur dans sa carrière et c'est Manchester United. Ce sera encore le cas jusqu'en 2025 puisque le jeune écossais de 23 ans vient de prolonger son bail à Old Trafford.

C'est un excellent signal pour les jeunes du club. McTominay s'est en effet imposé au milieu de terrain, il a d'ailleurs joué 28 rencontres cette saison, n'étant absent que sur blessure ou suspension. Le jeune joueur a aussi 16 sélections avec l'Ecosse. Un vrai choix pour l'avenir de la part de Solskjaer et United.

✍️ @McTominay10 has committed his future to United! 🔴#MUFC