ligue 1: Amiens a déposé un nouveau recours devant le conseil d'état

Relégué en Ligue 2, Amiens a déposé pour la deuxième fois un recours devant le Conseil d'Etat afin de rester dans l'élite.

Amiens ne lâche rien. Malgré la décision de l’assemblée générale de la Ligue de maintenir une Ligue 1 à 20 clubs, confirmant la relégation du club picard en Ligue 2, la direction amiénoise se bat jusqu’au bout pour rester dans l’élite.

Comme prévu, les dirigeants d'Amiens ont déposé mercredi soir un nouveau double recours devant le Conseil d’Etat pour contester la descente du club en Ligue 2. Un recours sur le fond en annulation et un référé suspension.

D’ici 24h, le Conseil d’Etat devrait décider s’il convoque une nouvelle audience en référé. Le 9 juin, la plus haute juridiction administrative avait donné raison à Amiens et Toulouse. Elle avait suspendu leur relégation en Ligue 2 et demandé à la LFP de réexaminer les conditions de l'arrêt du championnat.