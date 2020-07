🎥 Le Show "Mourinho" en conférence de presse: "Je ne veux pas avoir d'ennuis"

La FA a annoncé ce mercredi que Eric Dier était suspendu pour quatre rencontres à la suite de son petit passage dans les tribunes suite à l'élimination de Tottenham contre Norwich.

En conférence de presse, le Portugais a accueilli les questions à propos de cette sanction d'une façon assez originale.

"Pas de réaction. Si je réponds, je vais avoir des ennuis".

Du tout grand José Mourinho.

😠“If I answer, I’m going to be in trouble…”



😂 Another classic Jose Mourinho clip. pic.twitter.com/rH6IlnVK4N