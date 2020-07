Premier League : Toby Alderweireld donne la victoire à Tottenham dans le derby de Londres !

Au terme d'un match disputé, Tottenham sort vainqueur du derby de Londres grâce à un but décisif de Toby Alderweireld.

Cet après-midi avait lieu le véritable choc de la 35ème journée de Premier League entre Tottenham et Arsenal. Un match à enjeu doublé d'une rivalité historique opposant les deux clubs du nord de Londres. Finalement, ce sont les Spurs qui sont parvenus à s'imposer, grâce à un but de Toby Alderweireld dans le money time.

Après avoir subi l'ouverture du score sur une splendide réalisation de Alexandre Lacazette (16e), les hommes de José Mouriho ont vite su réagir. En effet, seulement trois minutes plus tard, Heung-Min Son a permis à son équipe de revenir au score (19e). Puis, finalement, au terme d'une rencontre plutôt équilibrée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, ce sont les Spurs qui ont réussi à arracher les trois points grâce à leur international belge. Titulaire au coup d'envoi, Toby Alderweireld a donné la victoire aux siens à la 81ème minute de jeu en reprenant victorieusement de la tête un corner bien frappé par son coéquipier sud-coréen.

En ce qui concerne le classement, cette victoire permet aux Spurs de monter de la dixième à la huitième place et de passer devant leurs adversaires du jour. Un succès qui permet donc aux coéquipiers d'Hugo Lloris de se replacer dans la course à l'Europe. En effet, ces derniers n'ont que deux points de retard sur Sheffield United (7e) et trois sur Wolverhampton (6e).