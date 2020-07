Solskjaer compare son trio d'attaquants avec un ancien trio légendaire du club

Ce samedi, Manchester United affrontera Chelsea en demi-finale de FA Cup et Solskjaer se méfie terriblement de cet affrontement, malgré son trio offensif qui est tout simplement en feu.

D'un point de vue comptable, Manchester United est l'équipe à avoir pris le plus de points depuis la reprise du championnat. L'entraîneur norvégien sait qu'il peut compter sur un trio offensif qui est tout simplement intenable: Greenwood - Martial - Rashford.

Ce trio lui fait penser à un autre des Red Devils: "C'est un peu comparable. Ce sont des attaquants rapides, mobiles et qui échangent leurs positions sur le terrain, même si le trio actuel bouge encore plus. Et ils doivent encore trouver des automatismes", affirme l'ancien attaquant dans des propos relayés par The Sun.

Concernant la rencontre face à Chelsea, les pensionnaires d'Old Trafford devraient être en confiance puisqu'ils ont battu Chelsea à deux reprises cette saison mais la méfiance reste de mise: "C'est un autre contexte que le championnat. Déjà ce sera à Wembley, c'est sur un match, c'est une demi-finale. Ce sera donc différent".