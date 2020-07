Eden Hazard lucide : "La moins bonne saison de ma carrière"

Eden Hazard a remporté le titre avec le Real Madrid, mais aura beaucoup de mal à retenir beaucoup de points positifs : le Diable Rouge a vécu une saison très difficile et le sait.

Eden Hazard aura un sentiment mitigé au terme de sa première saison en Espagne : arrivé de Chelsea contre 100 millions d'euros (passés à 120 après l'acquisition du titre par le Real Madrid), il a décroché le titre de champion d'Espagne ... mais n'a pas répondu aux attentes. "J'ai certainement fait la moins bonne saison de ma carrière", reconnaît Hazard dans un entretien avec France Info. Depuis ses débuts lors de la saison 2008-2009 (4 buts, 2 assists), Eden avait toujours disputé au moins 30 matchs de championnat et marqué plus d'un but (4 buts, 4 assists en 2015-2016) ; cette saison, le Diable Rouge ne compte que 15 matchs pour un but et 6 assists.

"Oui, il y a eu des blessures, mais j'espère que la saison prochaine sera meilleure. Mais même si ce n'était pas une saison terrible pour moi, arriver ici et remporter le titre pour ma première saison, je ne pouvais quand même pas rêver mieux", relativise Hazard. "On a remporté ce titre sur le plan collectif". Le Real Madrid n'a pour autant pas terminé sa saison et devra essayer de renverser une situation compromise en 8e de finale de Ligue des Champions face à un Belge en bien meilleure forme : Kevin De Bruyne, qui l'a emporté au Santiago Bernabeu avec Manchester City (1-2). Le match retour est prévu le 7 août prochain.

"Ca aura été une saison bizarre avec tout ce qui s'est passé (le coronavirus et l'arrêt des championnats, nda). Mais elle sera encore meilleure si on parvient à se qualifier pour les quarts de finale de C1. Le prochain titre, ça doit être la Ligue des Champions, mais ce sera difficile car Manchester City a une belle équipe", conclut Eden Hazard, qui aura donc une ultime chance de rédemption dans cette saison 2019-2020 frustrante.