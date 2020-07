Gareth Bale ne voudrait plus jouer pour le Real Madrid

Gareth Bale aurait demandé à Zinedine Zidane de ne plus le sélectionner au sein du groupe.

Gareth Bale (31 ans) n'est plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Le Gallois n'a jamais eu une bonne relation avec Zinedine Zidane et la situation a apparemment atteint un point où l'ancien de Tottenham ne souhaiterait plus évoluer sous les couleurs madrilènes : d'après AS, Bale, absent du groupe pour la dernière journée de Liga face à Leganes, aurait demandé lui-même à ne pas être repris et ne voudrait plus être sélectionné par Zidane.

Une information à prendre avec des pincettes, la presse espagnole ayant parfois tendance à monter en épingle certains dossiers, mais plausible au vu des dernières démonstrations publiques et claires de lassitude dans le chef de Bale. Un départ de Gareth Bale est quoi qu'il en soit une certitude, mais reste à savoir s'il aura lieu avant les rencontres de Ligue des Champions en août prochain ...