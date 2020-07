Le temps des critiques pour David De Gea: "Il est méconnaissable"

Le gardien espagnol traverse une période compliquée sur les pelouses anglaises.

Manchester United avait retrouvé des couleurs depuis la reprise, se mettant même à rêver de Ligue des Champions et de FA Cup. Mais le second objectif des Red Devils est tombé à l'eau, dimanche soir, et David De Gea n'a pas aidé les siens.

Coupable sur les deux premiers buts de Chelsea, le portier espagnol en prend pour son grade en Angleterre. "Il est méconnaissable", estime, par exemple, Phil Neville pour la BBC. "Un De Gea en forme n'aurait pris aucun des trois buts concédés contre Chelsea."

La défense d'Ole-Gunar Solskjaer

Mais, et même si la question se pose du poste de gardien numéro 1 des Red Devils risque de se poser pour la saison prochaine, Ole-Gunar Solskjaer continue de défendre l'Espagnol. "Il sait qu'il aurait dû prendre ces ballons, mais c'est comme ça et nous devons continuer à avancer. Mentalement, David est très fort."

L'Espagnol aura bien besoin d'un mental à toute épreuve pour oublier l'élimination et se concentrer sur la course au top 4.