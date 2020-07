🎥 De Karim Benzema à Luis Suarez: les plus beaux buts de la saison en Liga

Karim Benzema, Aritz Aduriz, Luis Suarez ou encore Gonçalo Guedes: les artificiers ont encore régalé cette saison en Liga.

Le 34e titre du Real Madrid, la déception barelonaise, malgré le buteur et passeur Lionel Messi, de surprenants Grenadins, tout juste de retour en Liga mais qualifiés pour l'Europa League ou encore la relégation de l'Espanyol: c'est une saison particulière de Liga qui s'est achevée ce dimanche. Mais uine saison qui n'a pas été privée de quelques magnifiques réalisations. La preuve avec, notamment, Karim Benzema et Luis Suarez.

Les splendeurs de Karim Benzema

Homme de la fin de saison, Karim Benzema a sorti le grand jeu après l'arrêt forcé du championnat avec sept buts et deux assists au cours des onze dernières rencontres de la saison du Real. Sa talonnade, géniale, pour Casemiro contre l'Espanyol, et son inoubliable but contre Valence ont marqué les esprits cet été sur les pelouses espagnoles.

La chevauchée fantastique de Gonçalo Guedes

Autre homme en forme de la fin de saison, Gonçalo Guedes, blessé à la cheville en fin d'année 2019 et absent plus de deux mois, aura dû attendre la dernière partie du championnat pour faire parler son talent. Personne n'a oublié son magnifique solo contre Osasuna qui lui avait permis d'inscrire son premier but de la saison. Insuffisant toutefois pour Valence qui, comme il y a trois ans, sera privé de Coupe d'Europe la saison prochaine.

🔥 | Quelle superbe action individuelle de Guedes ! 😱🙌



1️⃣-0️⃣ #ValenciaOsasuna 🇪🇦 pic.twitter.com/E3KIVv90Z2 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 21, 2020

Le cadeau d'adieu d'Aritz Aduriz

À 39 ans et la mort dans l'âme, Arit Aduriz avait annoncé la fin de sa carrière en mars. Lâché par son corps, le légendaire attaquant de l'Athletic Bilbao (405 matchs et 172 buts avec le maillot du club basque) a manqué la fin de saison et ne disputera pas non plus la finale de la Coupe du Roi. Mais il a tout de même mis un point d'honneur à laisser un joli cadeau d'adieu aux supporters de Bilbao. Sous la forme d'un magnifique geste acrobatique qui avait permis aux Basques de dompter le Barça en tout début de saison (1-0).

#LaLigaSantander 🇪🇸:

Athletic.B 1-0 FC Barcelona



⚽️89’ Aritz Aduriz 🇪🇸



En toute fin de match, à peine rentré en jeu Aduriz met le feu au stade avec un ciseau acrobatique qui donne la première défaite du Barça. A noter que Suarez 🇺🇾 est sortie sur blessure.#Barca #Athletic pic.twitter.com/lmW9QAGR1L — Minutes de L'actualité (@MinutesActu) August 16, 2019

La talonnade de Luis Suarez

Lui non plus n'a pas vécu une saison de tout repos. Opéré du genou début janvier, Luis Suarez craignait de ne pas pouvoir terminer l'exercice 2019-2020. L'arrêt forcé de la Liga en a décidé autrement et l'Uruguayen a pu participer aux onze dernières journées de championnat et ajouté six buts à son compteur personnel. Mais c'est avant sa blessure que le compère de Lionel Messi avait sorti son chef-d'oeuvre de la saison. Une splendide talonnade, l'un des buts de la saison et, d'après Suarez lui-même, "peut-être le plus beau" de sa carrière.