"Il est convaincu qu'ils seront décisifs": Zidane mise sur Hazard et Asensio pour renverser City

Ils n'auraient pas dû être disponibles pour le match retour, mais la mise sur pause des compétitions européennes en a décidé autrement et Zinedine Zidane est bien décidé à utiliser cette 'aubaine' pour surprendre les troupes de Pep Guardiola.

Comme Thibaut Courtois et Marcelo, eux aussi blessés fin février, Eden Hazard et Marco Asensio, qui se remettaient de sérieuses blessures, à la cheville pour le Belge, au genou pour l'Espagnol, n'auraient pas dû être en mesure de disputer le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Ils seront finalement prêts à disputer cette rencontre, cinq mois plus tard, sur la pelouse de l'Ethiad Stadium de Manchester City. Et si la tâche des Merengue s'annonce corsée, puisqu'il faudra remonter le retard accumulé à l'aller contre Kevin De Bruyne and co (1-2), Zizou y croit fermement.

De Bruyne-Hazard, un duel belgo-belge à Manchester le 7 août?

Car la dynamique est différente: parce que le Real a marché sur la concurrence en Liga. En proie aux doutes, fin février, les Madrilènes arriveront lancés et en pleine confiance le 7 août prochain. Et les plans de Zizou sont clairs pour El Mundo Deportivo: miser sur le duo Marco Asensio-Eden Hazard en soutien de Karim Benzema.

Les deux artistes de la Maison Blance ont vécu, à des degrés divers, une saison galère, mais ils sont de retour. "Et Zinedine Zidane est convaincu qu'ils seront décisifs à Manchester", avance encore le quotidien espagnol.

Si Eden Hazard a pu profiter des dix jours de repos offerts par son coach pour choyer une cheville encore douloureuse en fin de championnat, ça pourrait donc nous valoir un joli choc belgo-belge, avec Kevin De Bruyne de l'autre côté de la pelouse...