Neymar affiche ses ambitions

La star brésilienne n'a pas l'intention de faire de la figuration sur cette fin de saison.

Neymar (28 ans, 15 matchs et 13 buts en L1 pour la saison 2019-2020) a affiché ses ambitions avant la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais vendredi et le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta.

"Notre équipe a fait de bons matchs amicaux et a remporté un autre titre. Il était important de revenir en jeu après quatre mois de récupération et de revenir au niveau où nous étions avant la pause. Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons gagné la Coupe de France et nous avons la Coupe de La Ligue, en plus des trois matchs de Ligue des Champions. Chaque match est une finale et voilà notre état esprit. Nous jouons toujours pour gagner", a assuré l'attaquant du PSG sur le site officiel du club parisien.