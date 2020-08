🎥 Quatre petites minutes ont suffi: le premier but de Timo Werner pour Chelsea

Chelsea entamait sa préparation ce samedi et ses nouvelles recrues se sont déjà mises en évidence.

Trois semaines après avoir subi la loi du Bayern en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Chelsea disputait le premier match amical de sa préparation pour la saison 2020-2021. Une saison qui débutera officiellement le 20 septembre prochain pour les Blues, par un choc contre le champion en titre, Liverpool, en Premier League.

Et les nouvelles recrues londoniennes se sont déjà illustrées contre le Brighton de Leandro Trossard, qui était titulaire et qui a cédé sa place à Dan Burn à l’heure de jeu. Hakim Ziyech et Timo Werner ont débuté le match, ils n’ont eu besoin que de quatre minutes pour se mettre en évidence.

Une passe précise de l’international marocain, une remise (ou une tentative manquée) de Callum Hudson-Odoi : Timo Werner n’en demandait pas tant pour inscrire son tout premier but avec Chelsea. "J’espère que c’est le premier d’une longue série", s’amuse l’attaquant allemand sur Twitter. Ce but n’a toutefois pas suffi pour les Blues: Pascal Gross a égalisé dans les arrêts de jeu sur penalty (1-1).