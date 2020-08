Guillaume Dietsch à nouveau décisif : "Notre état d'esprit a encore été très bon"

Le jeune portier français a été l'auteur d'une grosse prestation ce vendredi soir contre Deinze. Il a même sauvé les meubles sérésiens sur un double arrêt à la 81ème minute.

Mené 0-2 à la pause, Seraing a renversé la rencontre en plantant trois buts en seconde période. "Les deux buts encaissés sont évitables, cela vient du marquage mais nous allons travailler cela", confie Guillaume Dietsch à l'issue de la rencontre. "Mais notre état d'esprit a encore été très bon comme lors de notre succès à Lommel lundi. Nous parvenons à l'emporter, je suis très content et très fier de mes coéquipiers", a souligné le joueur prêté par Metz.

Sans Dietsch, Seraing se serait peut-être incliné pour sa première de la saison au Pairay. "Oui j'ai effectué un arrêt décisif mais c'est mon rôle. Je me suis détendu au maximum sur cette frappe à 5 mètres pour prendre le plus de place possible et le ballon est venu heurter ma cuisse. C'est tant mieux, cela a profité à l'équipe. Un match qui n'était pas évident mais nous sommes parvenus à arracher la victoire en toute fin de rencontre", souligne le dernier rempart des Métallos.

Alors que tout le monde s'attendait à un partage, Gérald Kilota a planté le but de la victoire dans les arrêts de jeu. "Nous avions déjà fait un très bon bout de chemin en revenant au score, et j'étais content avec un point. Mais nous savions que nous pouvions l'emporter et nous avons poussé", souligne-t-il.

Guillaume Dietsch vient de réaliser deux très belles prestations malgré les cinq buts encaissés. "Un peu frustré de prendre autant de buts, ce n'est pas top. Mais bon, nous enregistrons deux victoires. Je vais m'améliorer aussi et tenter de réaliser des clean sheets. Mon objectif est d'en faire le plus possible", a conclu le gardien des Métallos.