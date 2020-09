Leonardo et .... Tuchel prennent la mouche

Au Paris Saint-Germain, rien n'est jamais vraiment simple et ce début de saison 2020-2021 met déjà le feu dans les coulisses du Parc des Princes.

La nouvelle saison du Paris Saint-Germain met déjà le feu aux poudres. Les joueurs de Thomas Tuchel n'ont pas encore joué la moindre minute que la terre tremble déjà au Parc des Princes. La cause? Les trois cas de Covid-19 au club: Neymar, Paredes et Di Maria.

D'après le journal l'Equipe, Leonardo n'a pas du tout apprécié cette annonce. Que ce soit d'un niveau sportif, ou au niveau de l'image, cette information et donc ces trois joueurs qui ont été infectés n'ont pas du tout fait rire le Brésilien.

Mais Tuchel n'a pas du tout apprécié non plus mais pour d'autres raisons. Toujours selon le quotidien français, l'Allemand se plaint déjà depuis quelques semaines des départs de son noyau (Cavani, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting, Sergio Rico, Kouassi et Aouchiche) et que les transferts se sont attendre. Enlevons à cela les trois joueurs malades, cela fera un noyau amputé de beaucoup d'éléments.

Bref, rien n'est jamais vraiment calme et serein au PSG.