Wout Faes heureux de retrouver les U21: "Cela fait tellement longtemps"

Les Diablotins préparent calmement l'importante rencontre face à l'Allemagne. Avec de nouveaux joueurs et un nouveau coach, mais avec un Wout Faes heureux de faire partie de cette sélection.

Ce mardi, ce sera le match au sommet à Louvain entre les Espoirs belges et leurs homologues allemands. Grâce à leur victoire 4-1 contre la Moldavie, les Allemands ont pris la tête du classement et cette place directement qualificative pour le prochain championnat d'Europe.

Johan Walem parti, c'est Jacky Mathijssen qui est désormais à la tête de l'équipe. En défense centrale, Wout Faes est lui bel et bien présent. "Cela fait plaisir de se retrouver, cela fait tellement longtemps. Nous avons un bon groupe, on se connait depuis des années et il y a une bonne cohésion dans l'équipe".

Ce groupe devra aller chercher une victoire ce mardi: "Gagner est toujours une obligation, surtout si on veut se qualifier pour le tournoi. Nous avons des nouveaux joueurs, un nouveau coach, c'est à nous de nous adapter rapidement mais il faut vraiment prendre cela comme un nouvel élan".