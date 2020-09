L'Ecosse ou l'Allemagne pour Taiwo Awoniyi?

L'attaquant nigérian va quitter Liverpool et pourrait retrouver la Pro League.

Acheté il y a cinq ans par Liverpool et prêté au cours des cinq dernières saisons, Taiwo Awoniyi, qui ne dispose pas du permis de travail nécessaire pour jouer en Angleterre, pourrait être vendu par les Reds cet été.

Pour aller où? L'ancien attaquant de l'Excel Mouscron et de la Gantoise a séduit en Allemagne et Mayence, où il était prêté la saison dernière, et Stuttgart sont sur les rangs. Mais aussi le Celtic, qui se prépare à un éventuel départ d'Odsonne Edouard.