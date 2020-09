Sebastiaan Bornauw se réjouit: "Le report de l'Euro est une bonne affaire pour moi"

L'ancien défenseur du Sporting d'Anderlecht est pour le moment en U21 mais il ne peut s'empêcher de regarder loin, très loin....jusqu'à l'Euro 2021.

En 2019, Sebastiaan Bornauw a troqué son maillot du Sporting d'Anderlecht pour celui du club allemand du FC Cologne. Le défenseur de 21 ans y fait bonne impression et il n'a jamais été aussi proche d'une sélection chez les Diables Rouges.

Cependant, Bornauw est toujours actuellement chez les Espoirs, mais il est prêt à travailler dur: "Si je suis prêt pour une sélection? Bien sûr ! Martinez m'a parlé lorsqu'il est venu saluer le groupe des U21. Ce n'était que quelques mots, rien de spécial. Je pense aussi que le report de l'Euro est une très bonne affaire pour moi. Cela me laisse beaucoup plus de temps pour me montrer et prendre de l'expérience. Le plus important, c'est que je joue. Je dois aussi montrer mes qualités avec les Espoirs", a déclaré Bornauw sur le site de la RTBF.

Bornauw est devenu un titulaire au FC Cologne. Il y a aussi marqué 6 buts durant la saison. Son contrat court jusqu'en 2024 à Cologne.