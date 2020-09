Très déçu, Dante (ex-Standard et Charleroi) pousse un coup de gueule

Leader du championnat, l'OGC Nice a concédé sa première défaite de la saison en chutant ce samedi sur le terrain de Montpellier (1-3) à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1.

Dante (36 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas supporté l'attitude de son équipe, et le capitaine dévorée azuréen l'a fait savoir.

"Très déçu par rapport à l'état d'esprit", a déploré le défenseur central sur le site officiel de l'OGC Nice. "Il faut se demander pourquoi on a perdu ce match, pourquoi on n'a pas su mettre notre jeu en place, pourquoi on n'a pas assez gagné les premiers et deuxièmes duels. Il va falloir se concentrer sur les duels, s'auto-critiquer et rester humbles. Ce n'est pas le match qu'on voulait faire, il faut continuer à travailler et à progresser. Tout est dans la tête, physiquement on est bien, on s'est entraîné comme il faut et on a eu des idées. On doit mettre tout ça ensemble le jour J pour aller sur le terrain. Aujourd'hui on n'a pas fait ça. Montpellier en voulait plus que nous et ça ce n'est pas possible. On n'a pas vu des compétiteurs ce soir", a conclu l'ancien joueur du Standard de Liège.