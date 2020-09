🎥 L'incroyable premier but de Reece James en Premier League

Sans aucun doute l'un des buts du premier week-end de la saison anglaise.

Si Leandro Trossard a inscrit un joli but contre Chelsea, lundi soir, c'est Reece James qui a planté le but de la soirée et peut-être même de la première journée. Le latéral de Chelsea a répondu à l'attaquant belge de Brighton, d'une frappe surpuissante qui a laissé Matthew Ryan de marbre.

Et c'est le tout premier but de Reece James en Premier League. L'international U21 anglais avait déjà marqué en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue, mais pas encore en Premier League, c'est désormais chose faite.