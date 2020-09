🎥 Un magnifique assist et une victoire pour Leandro Trossard!

Deux matchs, un but et un assist: Leandro Trossard entame sa campagne de Premier League avec la maniĂšre.

Déjà buteur à Manchester United, Leandro Trossard confirme son excellent début de saison! L'ailier de Brighton n'a, cette fois, pas trouvé le chemin des filets, mais il a adressé le centre parfait qui a permis à Neal Maupay de définitivement faire pencher la balance dans le camp de Brighton, à Newcastle.

Avant ça, c'est déjà l'attaquant franco-argnetin qui avait ouvert le score sur penalty. Et c'est encore lui qui a distillé l'assist sur le troisième but inscrit par Aaron Connolly. Première victoire de la saison (0-2) pour les Seagulls qui en profitent pour prendre place dans le ventre mou, aux côtés, notamment de Newcastle.

Foket et Reims battus

Il y avait aussi un Belge actif en Ligue 1, cet après-midi: Thomas Foket était titulaire avec Reims à Metz. Un match auquel Wout Faes, suspendu, n'a pas participé. Et les Remois ont été pénalisés par l'exclusion de Marshall Munetsi et ils ont craqué en fin de match (2-1, doublé d'Ibrahima Niane, Boulaye Dia avait égalisé sur penalty).

Dans les autres rencontres de l'après-midi, et en plus du succès du PSG à Nice (0-3), Brest a dominé Lorient (3-2), Montpellier, qui rejoint Saint-Etienne et Lens à la deuxième place, a effacé Angers (4-1) et Strasbourg s'est imposé contre Dijon (1-0).