Un séjour prolongé pour Gareth Bale à Tottenham?

Gareth Bale est arrivé en prêt chez les Spurs, mais son agent espère qu'il y restera plus longtemps.

Après sept saisons faites de hauts et de bas et au terme d'une année au cours de laquelle il a plus fait parler de lui pour son comportement en dehors de la pelouse, Gareth Bale a retrouvé le club qui l'avait révélé.

Sous la forme d'un prêt d'une saison, mais Gareth Bale peut-il envisager son avenir à plus long terme à Londres? C'est ce que pense son agent. "Je suis sûr que si les choses se déroulent bien, il n'y aura pas de problème. Tottenham, c'est le club pour lequel Gareth veut jouer et je ne vois pas de soucis à ce qu'il y reste une année de plus", confie Jonathan Barnett à la BBC.

Mais avant ça, le Gallois va devoir retrouver ses meilleures sensations. "Tout ce que j'espère, c'est qu'il retrouvera son amour du jeu et qu'il jouera comme il sait le faire. Maintenant, c'est à lui de jouer", ajoute encore l'agent de Gareth Bale.