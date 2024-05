L'Union peut encore croire au titre et aura les yeux rivés sur Anderlecht - Bruges : "On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'ils reviennent..."

Le Club de Bruges a fait match nul 2-2 contre l'Union Saint-Gilloise lundi soir après un match incroyablement palpitant. Les Unionistes sont encore dans la possibilité de remporter le titre de champion de Belgique.

Après un match qui très agréable à regarder pour le supporter neutre, le Club de Bruges et l'Union se sont séparés sur un match nul. Un résultat logique selon Hans Vanaken.

"Il pouvait se passer n'importe quoi. Après le 2-1, nous avons perdu le contrôle trop facilement. C'est dommage qu'un but aussi chanceux tombe", commence le capitaine du Club Bruges lors de sa réaction au micro d'Eleven/DAZN.

"Pour le reste, le dernier quart d'heure était très tendu, cela aurait pu basculer des deux côtés. Au final, je pense qu'un match nul est une issue juste."

Après le 2-1, Bruges a dû faire face à une énorme pression mise par l'Union."Ils avaient peut-être le sentiment de n'avoir plus rien à perdre. Avec un score de 2-1, ils étaient éliminés de la course au titre, donc peut-être qu'est venu chez eux le sentiment de 'rien n'est obligatoire, tout est possible'. Nous avons été mis en difficulté. Nous devons étudier comment faire mieux lorsque nous sommes sous pression."

En cas de victoire contre l'Union, le Club de Bruges pu pratiquement jouer le titre contre Anderlecht. Mais l'Union reste dans le sillage et aura les yeux tournés vers la rencontre entre les Brugeois et les Mauves ce dimanche.