Mourinho aux anges : "L'un des meilleurs joueurs du monde"

Le Special One est très content de l'arrivée de Gareth Bale du côté de Tottenham.

José Mourinho s’est félicité de la signature de Gareth Bale du côté de Tottenham. Le technicien lusitanien sait que le Gallois va rendre l'équipe meilleure. D'ailleurs, le joueur prêté par le Real Madrid est motivé.

"Je pense qu'il sera en forme après la pause internationale d'octobre", a prévenu Mourinho sur les antennes de la BBC. "Il est tellement heureux de jouer pour nous. Lorsqu'un joueur a cette motivation, vous pouvez raccourcir la période de récupération, de remise en forme et de préparation. Nous voulons l'aider. Quand il sera disponible pour s'entraîner avec l'équipe, nous serons plus qu'heureux de l'avoir et de l'aider à revenir à un niveau qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde."

Actuellement blessé au genou, le Gallois n'a pas encore pu s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers. Il devrait effectuer ses déburts mi-octobre.