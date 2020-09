Du chômage à Stamford Bridge

Edouard Mendy vient de franchir un cap important dans sa carrière. Le gardien sénégalais va découvrir la Premier League quelques années après avoir touché le fond.

Frank Lampard peut être heureux. Le mercato de Chelsea est tel qu'il le voulait, encore plus depuis la signature ce jeudi d'Edouard Mendy, le désormais ancien gardien de but de Rennes de 28 ans.

Ce transfert, s'il était dans l'air depuis quelques semaines, doit faire rêver Mendy, lui qui a toujours cru en sa bonne étoile depuis le début de sa carrière chez les pros. Pourtant, cette carrière a connu des bas, voir des très bas.

En juillet 2014, le Sénégalais voit son contrat se terminer à Cherbourg....et il ne signe nulle part. Le voilà au chômage et cela va durer un an. Sa bouée de sauvetage? L'équipe B de Marseille qui cherche un deuxième gardien. Lors de cette première année dans la cité phocéene, il ne joue que 3 rencontres avec l'équipe réserve. Assez pour avoir quelques offres en tant que deuxième gardien.

En juillet 2016, il prend la direction de Reims, afin d'être deuxième gardien. L'équipe évolue en Ligue 2 et il dispute 8 rencontres de championnat. La saison d'après par contre est différente: Mendy est titulaire, signe 18 rencontres sans encaisser et permet à son équipe de monter en Ligue 1.

Le grand Edouard continue sur sa lancée pour son baptême du feu au plus haut niveau en France et il marque le coup pour cette joyeuse entrée. Il se fait remarquer durant toute la saison au point de susciter l'intérêt du Stade de Rennes. Le reste de sa carrière, on la connait: l'Europa League, une excellente saison en Ligue 1 ponctuée par une qualification en Ligue des Champions et un transfert à Chelsea.

Comme quoi, tout peut toujours arriver.