📷 L'OM dévoile son étonnant troisième maillot inspiré des cultures urbaines

L'Olympique de Marseille disputera la Ligue des Champions cette saison et a dévoilé un troisième maillot qui devrait y être porté lors des déplacements. Une vareuse inspirée de la culture urbaine et hip-hop qui a tant marqué la Cité Phocéenne.

L'Olympique de Marseille et Puma viennent de dévoiler le maillot third de l'OM, a priori destiné aux compétitions européennes et inspiré par la culture hip-hop dont la ville phocéenne fut l'un des fers de lance en France. "Dès les années 90, Marseille fut une ville pionnière sur la scène hip-hop avec l'émergence de véritables références de ce mouvement musical. Aujourd'hui, elle est encore un des plus importants viviers de jeunes talents portant fièrement les couleurs de leur ville et de leur club".