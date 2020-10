Les 20 finalistes du Golden Boy sont connus : pas de Belge, mais un ancien de Pro League

Alors que Yari Verschaeren était le seul joueur belge dans la liste préliminaire du Golden Boy, pas trace du médian d'Anderlecht dans la liste de 20 finalistes publiée par Tuttosport ce jeudi. Lyle Foster et Facundo Colidio, les deux autres joueurs de Pro League (à l'époque) nominés, n'ont également pas passé la sélection finale.

Seul Jonathan David, désormais au LOSC, est toujours présent dans la liste des finalistes. Les favoris à pointer sont probablement Ansu Fati (FC Barcelone), Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Vinicius Junior (Real Madrid) ou encore Erling Haaland (Borussia Dortmund).

The final 20 nominees have been announced. Who’s your 2020 Golden Boy? 🏆 pic.twitter.com/xnIpOg3RxA