Xavi et le FC Barcelone prennent tout le monde par surprise et font une grande annonce

C'est un retournement de situation que peu ont vu venir. Xavi Hernandez (44 ans), en fin de contrat, était en principe censé quitter le FC Barcelone au terme de la saison en cours. Les Blaugrana sont passés à côtés du titre en Liga, et ont été éliminés par le PSG en quarts de finale de la Champions League.

Mais les routes de Xavi et du Barça ne se séparent finalement pas. L'ancien milieu de terrain avait annoncé en janvier dernier qu'il quitterait son poste en fin de saison, un peu à l'image de Jürgen Klopp à Liverpool. Mais il a changé son fusil d'épaule.

🎙️ @JoanLaportaFCB: "Today, I have the satisfaction of informing you that Xavi will continue as the coach of Barça." pic.twitter.com/bsxIgxJDOV