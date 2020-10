Premier point de la saison en Bundesliga pour Cologne et Sebastiaan Bornauw

de retour de sélection, Sebastiaan Bornauw était titulaire pour cette rencontre importante face au surprenant Eintracht qui, en cas de victoire, avait l'occasion de revenir à hauteur du leader le RB Leipzig au classement.

Et les choses débutaient bien avec un penalty converti par André Silva (45'+2).

Après la pause toutefois, Cologne mettait immédiatement la pression et Ondrej Duda (52') égalisait. Le score ne bougeait plus malgré une dernière grosse occasion de Modeste dans les arrêts de jeu.

Cologne enregistre son premier point de la saison, et laisse Schalke et Mainz derrière, qui comptent toujours zéro points au classement.

FULL-TIME! Ondrej #Duda's superb finishes gives us our first - and very well-deserved - points of the season! 💪

1:1 #KOESGE #effzeh pic.twitter.com/PqM91KmYCq