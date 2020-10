Romelu Lukaku, le sauveur de l'Inter: "Ce n'est pas une période facile"

Le Diable Rouges a de nouveau crevé l'écran ce mercredi en Ligue des Champions.

Ce mercredi, l'Inter n'est pas passé loin de la très mauvaise surprise face au Borussia Mönchengladbach. Les joueurs de Conte ont dominé la rencontre mais ont concédé deux buts en contre-attaque. Heureusement pour les Italiens, Romelu Lukaku a trouvé deux fois le chemin des filets, donc une deuxième fois dans les dernières secondes de la rencontre afin de sauver un point pour son équipe.

"Ce match n’est pas un bon résultat pour moi, nous pouvons faire plus. Mais nous devons continuer à travailler et être forts mentalement. Ce n’est pas une période facile, mais nous devons continuer à travailler et croire en nos capacités", a-t-il confié au micro de Sky Sports après la rencontre.

"Nous devons être plus forts, même la défense doit faire mieux. Nous avons concédé deux buts à cause de nos erreurs, nous avons raté beaucoup d’occasions et sur cela nous devons être plus forts car certaines erreurs sont des enseignements."